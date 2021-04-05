Уфа, , 11:28 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвинили в жестоком обращении с котенком, что повлекло гибель последнего. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2020 года в г. Нефтекамск 39-летний фигурант уголовного находился в нетрезвом состоянии. Следователи считают, что он взял котенка своей сожительницы и совершил с ним действия, от которых животное погибло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным.

Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии поддержали запрет на передвижные зоопарки и дельфинарии.