Уфа, 5 апреля 2021, 11:28 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвинили в жестоком обращении с котенком, что повлекло гибель последнего. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в феврале 2020 года в г. Нефтекамск 39-летний фигурант уголовного находился в нетрезвом состоянии. Следователи считают, что он взял котенка своей сожительницы и совершил с ним действия, от которых животное погибло.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным.
Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии поддержали запрет на передвижные зоопарки и дельфинарии.