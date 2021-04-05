Москва, , 11:25 — REGNUM Дедолларизация в РФ не означает, что американская валюта будет абсолютно исключена из поля деятельности российских участников внешнеэкономических отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последние годы Российская Федерация активно продвигает идеи дедолларизации экономики. Это не значит, что доллар будет абсолютно исключен из поля деятельности российских участников внешнеэкономических отношений, но его доля в расчетах российских компаний и государства будет заметно сокращаться. Государство планомерно уменьшает долю доллара в международных резервах России, — сказала она. — Сделана ставка на рост доли золота, которая по физическому объему выросла только с 2018 года почти на 25%, а по стоимости составляет сегодня 23,6%, превышая долларовую составляющую. Следует признать такую политику достаточно успешной».

По ее словам, в 2020 году именно рост цен на золото позитивно сказался на стоимости международных резервов РФ.

«В валютной структуре ФНБ постепенно доллар уступает место юаню и иене, доля которых составляет сейчас примерно пятую часть общего объема», — добавила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России заявил, что уменьшение доли доллара во взаиморасчетах по торговым операциям — это объективная реакция на сложившуюся в настоящее время ситуацию в геополитике.

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