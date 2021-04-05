Москва, 5 апреля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Дедолларизация в РФ не означает, что американская валюта будет абсолютно исключена из поля деятельности российских участников внешнеэкономических отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Последние годы Российская Федерация активно продвигает идеи дедолларизации экономики. Это не значит, что доллар будет абсолютно исключен из поля деятельности российских участников внешнеэкономических отношений, но его доля в расчетах российских компаний и государства будет заметно сокращаться. Государство планомерно уменьшает долю доллара в международных резервах России, — сказала она. — Сделана ставка на рост доли золота, которая по физическому объему выросла только с 2018 года почти на 25%, а по стоимости составляет сегодня 23,6%, превышая долларовую составляющую. Следует признать такую политику достаточно успешной».

По ее словам, в 2020 году именно рост цен на золото позитивно сказался на стоимости международных резервов РФ.

«В валютной структуре ФНБ постепенно доллар уступает место юаню и иене, доля которых составляет сейчас примерно пятую часть общего объема», — добавила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России заявил, что уменьшение доли доллара во взаиморасчетах по торговым операциям — это объективная реакция на сложившуюся в настоящее время ситуацию в геополитике.