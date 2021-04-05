Пенза, , 11:41 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 5 апреля, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии возросло до 42 527 случаев. За сутки заболели 102 человека, а днем ранее — 100 жителей области. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Побороть коронавирусную инфекцию смогли всего 39 570 пациентов, или 93,1% от общего числа заболевших. За сутки выписались 137 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 546 пациентов, трое — за последние 24 часа.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по состоянию на 2 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 62,33%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 805,4 тыс. пензенцев, осуществили свыше 858,4 тыс. исследований.

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