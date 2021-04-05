Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 707 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 5 апреля в федеральном оперативном штабе. Это всего на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки, и на десять случаев меньше, чем два дня назад.

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Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние 24 часа составила 27 случаев, это всего на один случай меньше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 398 184 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 352 408 человек, в том числе за минувшие сутки выписаны 816 пациентов.

От COVID-19 в Петербурге скончался 12 421 человек. Летальность болезни составляет в городе 3,11%.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 591 человека, сообщили в городском оперативном штабе. Там напомнили о нестабильности тенденции на спадание второй волны эпидемии и возможности развития третьей волны.

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