Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 240 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 апреля.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 45 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (97), а также Азовском и Зерноградском районах (по девять). 27% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 82 043 человек. Выписаны с выздоровлением 73 669 человек.

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