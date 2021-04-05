Таллин, , 11:21 — REGNUM Внедренная в столице Эстонии в 2018 году услуга по прокату электросамокатов дошла до городов северо-востока страны Нарвы и Кохтла-Ярве. Об этом сообщило гостелерадио страны ERR со ссылкой на эстонскую фирму Bolt.

Услуга реализована на базе мобильного приложения, которое показывает на карте местонахождение ближайшего к клиенту самоката. Разблокирование самоката осуществляется при помощи QR-кода.

В первые дни за разблокирование плата не берется, но в дальнейшем будет стоить 50 центов, к которым добавляется поминутный тариф за использование самоката 15 евроцентов в минуту.

По завершении поездки самокат можно оставить на тротуаре в зонах, обозначенных на карте в мобильном приложении. Услуга доступна с 16-летнего возраста.

Bolt предлагает прокат электросамокатов в 50 городах в 15 европейских странах.