Москва, , 11:21 — REGNUM Число обстрелов территории ДНР стало резко возрастать в первые дни апреля 2021 года. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Конечно же, нельзя соизмерять количество обстрелов по нашей территории, если брать более широкие временные рамки. Если мы возьмём четвёртый квартал прошлого года и первый квартал этого года, то это очень серьёзный рост обстрелов. Это, конечно же, увы и гибель гражданского населения. У нас пять человек среди гражданского населения ранено, двое погибли, один из них ребёнок», — заявил Пушилин.

«У нас есть погибшие среди военнослужащих, у нас есть разрушенная инфраструктура: 59 объектов домостроения повреждено и семь объектов общей инфраструктуры», — добавил он.