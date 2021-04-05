Москва, , 11:22 — REGNUM По итогам января-февраля 2021 года на вторичном рынке России была продана 688 691 единица легковых автомобилей. При этом год назад была реализована 686 191 единица таких авто. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За отчётный период автолюбители в России чаще перепродавали отечественные легковушки. За первые два месяца текущего года в стране было перепродано 201 379 таких машин, что на 5743 экземпляра меньше, чем год назад. Таким образом, доля российских легковушек в объёме всего вторичного авторынка РФ составила 29,2%.

На втором месте по количеству перепродаж в январе-феврале 2021 года на вторичном российском рынке находились машины японских марок — 146 102 экземпляра. Это на 6107 единиц больше, чем в январе-феврале 2020 года. На третьем месте данного списка находятся подержанные легковые автомобили корейских марок (88 311 ед.).

Напомним, на начало 2021 года в РФ было зарегистрировано 43,7 млн легковых автомобилей. Из них кроссоверов и внедорожников — 11,37 млн экземпляров.

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