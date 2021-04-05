Москва, , 11:19 — REGNUM К открытию навигации в Москве готовят коммунальный флот, сообщил 5 апреля вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Он рассказал, что в составе комплекса городского хозяйства «есть уникальная служба — коммунальный флот», отвечающий за чистоту в реках.

«В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков», — заявил Бирюков.

Сейчас проверятся техническое состояние судов, проводятся регламентные работы. До конца апреля подготовка будет завершена, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.