Ташкент, , 11:19 — REGNUM Ответственность за нападение на сотрудников правоохранительных органов планируют ужесточить в Узбекистане. Это следует из соответствующего указа президента республики, опубликованного в национальной базе данных законодательства республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать законопроекты, усиливающие ответственность за унижение чести и достоинства, а также за нанесение телесных повреждений сотрудникам органов правопорядка.

Кроме того, планируется ввести ответственность за распространение сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

Мирзиёев также поручил сформировать единую законодательную основу государственной правовой защиты сотрудников органов правопорядка.