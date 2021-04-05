Рязань, , 11:20 — REGNUM Ещё 49 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 5 апреля — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 22 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Всего в Рязанской области подтверждено 26 572 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 24 646 человек, в лечебных учреждениях находятся 239 пациентов с COVID-19. Противоэпидемические мероприятия введены в пяти детских садах, 10 школах, четырёх ссузах и трёх вузах.

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки подтверждена смерть четырёх пациентов, всего в регионе от осложнений при коронавирусе скончались 383 человека.