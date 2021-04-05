Воронеж, , 11:18 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 4 апреля, было зарегистрировано 203 новых случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В регионе за последние 24 часа были признаны выздоровевшими после COVID-19 ещё 187 пациентов. Также зарегистрированы смерти десяти ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 76 152 человека. Выздоровели из них 70 818 пациентов. Скончались 2 881 человек.