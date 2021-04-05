Челябинск, , 11:17 — REGNUM Торговые точки Челябинска ждёт тотальная проверка на предмет соблюдения масочного режима. Об этом заявил на совещании в мэрии замглавы города Валерий Смирнов.

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Сейчас чиновники готовятся. Также не исключены проверки общественного транспорта. К проверочным мероприятиям намерены привлечь полицию и Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области действует масочный режим. Причиной стала пандемия коронавируса.