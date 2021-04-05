Киев, , 11:19 — REGNUM В первый день карантина Киев сковали огромные пробки. Об этом сообщил 5 апреля телеграм-канал PavlovskyNews.

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На конечных остановках маршрутных такси и у входов в метро дежурит полиция для обеспечения общественного порядка. Правоохранители проверяют спецпропуска, по которым некоторые категории граждан могут добраться на работу на общественном транспорте. Если такие документы отсутствуют — люди вынуждены возвращаться назад.

«К примеру, женщина уверяет, что работает в больнице, но документы получить не успела. Полицейские советуют ехать на такси», — сказано в сообщении.

Во многих районах города наблюдаются пробки из частных автомобилей.

«В то же время службы такси взвинтили цены. Стоимость проезда со спального района в центр достигает 400 гривен (примерно 1100 рублей — ИА REGNUM)», — сообщили журналисты.

Напомним, с 5 апреля в Киеве ввели жёсткий карантин из-за ситуации с распространением SARS-CoV-2. Право пользования общественным транспортом имеют только работники критически значимых предприятий и организаций. Для этого им должны выдать специальные пропуски.

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