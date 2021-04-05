Таллин, , 11:14 — REGNUM С понедельника, 5 апреля, все прибывающие в Эстонию лица должны будут соблюдать 10-дневную изоляцию, вне зависимости от государства, откуда они прибывают. Об этом в интервью Raadio 4 сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

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«Независимо откуда едет человек, он должен будет соблюдать десятидневное ограничение передвижения, как и в случае, если показатель распространения коронавируса в стране, откуда он прибыл, более 100 000 человек на общее количество населения», — заявила она.

При этом срок изоляции можно сократить при помощи тестов на наличие в организме коронавируса. Это можно сделать как в самой Эстонии, так и за 72 часа до прибытия в страну. Не ранее, чем на шестой день пребывания в Эстонии, такое лицо обязано пройти второй тест.