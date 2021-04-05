Москва, , 11:14 — REGNUM В течение первых дней апреля украинские вооружённые силы продолжали активно стягивать боевую технику к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

«К сожалению, были обстрелы, к сожалению, мы продолжаем фиксировать стягивание техники и личного состава до линии соприкосновения», — заявил Пушилин.

«Наша разведка обладает полностью информацией. Но даже если говорить не о наших данных, а о данных самой ОБСЕ, то зафиксировано более 600 единиц техники на железнодорожных вокзалах, железнодорожных узлах на украинской стороне. Это то, что есть в отчётах», — указал он.