Москва, 5 апреля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В течение первых дней апреля украинские вооружённые силы продолжали активно стягивать боевую технику к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

«К сожалению, были обстрелы, к сожалению, мы продолжаем фиксировать стягивание техники и личного состава до линии соприкосновения», — заявил Пушилин.

«Наша разведка обладает полностью информацией. Но даже если говорить не о наших данных, а о данных самой ОБСЕ, то зафиксировано более 600 единиц техники на железнодорожных вокзалах, железнодорожных узлах на украинской стороне. Это то, что есть в отчётах», — указал он.