Донецк, , 11:16 — REGNUM В настоящее время шанс остановить конфликт в Донбассе является «крайне малым» и потому в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовы к любому развитию событий. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении… Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю», — сказал он.

Также Пушилин отметил в ответ на вопрос о том, готовы ли в ДНР к новым шагам Киева в данной ситуации, что в течение последних семи лет в Донбассе привыкли работать таком режиме, когда от Киева можно ожидать чего угодно.

«Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможность проведения Украиной полномасштабной атаки на Донбасс.