Москва, , 11:12 — REGNUM Главный тренер футбоьного клуба ЦСКА (Москва) Ивица Олич поделился мнением о победе команды в матче 24 тура чемпионата России против «Тамбова». Встреча в Саранске завершилась — 2:1 в пользу армейцев. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Практически все говорили, что мы сегодня выиграем. Но если ты не будешь отдавать всего себя на 100%, ты не выиграешь», — передает слова Олича сайт команды. Также он поздравил с победой болельщиков и признался, что был удивлен столь сильной поддержке фанатов.

После 24 туров РПЛ ЦСКА (43 очка) располагается на 4 в турнирной таблице. Красно-синие отстают от лидирующего «Зенита» (Санкт-Петербург) на 5 баллов.