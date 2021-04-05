Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Ленинградской области второй раз с начала апреля регистрируют сразу по 16 летальных исходов от ковида. Всего за время пандемии в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 983 человека. Об это 5 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За минувшие сутки в Ленобласти выявлено 95 инфицированных коронавирусом, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. По данным регионального оперативного штаба, новые зараженные обнаружены в 54 населенных пунктах. Наибольшее число зараженных выявлено во Всеволожском (26), Выборгском и в Гатчинском (по 13) районах.

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 40 337 инфицированных, из них 37 731 человек выздоровели, в том числе 59 — за минувшие сутки. Умерли 983 жителя.

«По состоянию на 07:00 мск 5 апреля развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Свободно коек 442, в том числе в палатах реанимации 141 койка», — рассказали в пресс-службе комздрава Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM.

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