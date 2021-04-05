Вашингтон, 5 апреля 2021, 11:12 — REGNUM Достижения России в развитии и модернизации Военно-морского флота страны впечатляют. Так, на сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам с управляемыми ракетами и эсминцам пришли корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты, сообщает Business Insider.
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При этом отмечается, что многие из этих кораблей меньше по размерам и имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран Североатлантического альянса.
Авторы публикации напоминают, что «Калибр» неоднократно доказывал свою эффективность на российских кораблях и подводных лодках, особенно против наземных целей в Сирии. Он также может быть использован против морских целей.
Но главная мощь ВМФ России, как и у советского предшественника, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.
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Отмечается, что ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторитетное американское военно-политическое издание National Interest сравнило военно-морской флот России с военно-морскими силами США и заявило о превосходстве последних.
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