Марксовский район, , 11:21 — REGNUM В Саратовской области организована доследственная проверка после госпитализации в лечебное учреждение трех малолетних детей.

По предварительным данным регионального СУ СКР, в селе Приволжское Марксовского района 3 апреля семье из пяти человек, проживающей в частном доме, потребовалась помощь врачей. Около 18:00 (местное время) три девочки в возрасте двух, шести и 11 лет пожаловались матери на ухудшение самочувствия. Женщина и ее муж вызвали бригаду скорой помощи. Детей с подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали в стационар. При обследование отравление девочек окисью углерода подтвердилось. Детям оказана необходимая помощь, угрозы их жизни нет.

При осмотре дома установлено наличие проточного газового водонагревателя. Кроме этого, жилье обогревалось газовым котлом. Предстоит установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в поселке Константиновка города Казани утром 25 марта семья из пяти человек, в том числе двое малолетних детей (2017 и 2020 годов рождения) отравилась, предположительно, угарным газом. Всех членов семьи госпитализировали.

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