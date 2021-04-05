Уфа, , 11:21 — REGNUM Девять городов Башкирии вошли в список городов с комфортной городской средой, который был составлен Минстроем РФ. Об этом 5 апреля сообщила и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, в этот список вошли города Янаул, Сибай, Дюртюли, Стерлитамак, Белебей, Салават, Туймазы, Уфа, Агидель.

«Три города — Кумертау, Ишимбай, Мелеуз — не добрали буквально по одному баллу для перехода в зеленую зону», — подчеркнула Голованова.

Она также сказала, что по доле комфортных городов Башкирия заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа и 17 место среди регионов России.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что это хороший показатель, при этом он заявил, что руководство региона должно работать немного быстрее.

Ранее ИА REGNUM передавало слова главы Башкирии Радия Хабирова, который отметил, что от жителей республики поступают многочисленные жалобы на качество проведённого ремонта в многоквартирных домах.