Краснодар, , 11:11 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 4 апреля, было зарегистрировано 109 новых носителей инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Как и накануне, 31 новый случай заражения подтверждён в Краснодаре, на втором месте Сочи, где выявили 11 носителей, на третьем — Анапа, там нашли десять новых случаев. Девять человек заболели в Динском районе, шесть — в Армавире, также по пять новых пациентов в Славянском и Тихорецком районах, по три человека заразились в Новороссийске, Белоглинском, Красноармейском районах.

Общее число заразившихся коронавирусом на территории Краснодарского края за весь период пандемии составило уже 42 911 человек, среди заболевших 2 852 детей. Выздоровели 37 716 пациентов, в том числе 120 выписаны за последние сутки. Скончались 2 380 пациентов с ковидом.

В стационарах региона проходят лечение 1 214 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе 77 пациентов находятся на ИВЛ, один — на ЭКМО. Дома лечатся 1601 человек.