Канберра, 5 апреля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Опубликован обновленный рейтинг лучших игроков мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Эшли Барти (Австралия) сохраняет лидерство в рейтинге. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На II месте — Наоми Осака (Япония), на III — Симона Халеп (Румыния).

Лучшая среди рроссийских теннисисток — Екатерина Александрова — сохранила 34 место. За ней идёт Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина — поднялась на 5 строчек и находится на 37 позиции.