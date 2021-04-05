Сеул, , 11:13 — REGNUM Правительство Южной Кореи призывает население соблюдать антиковидные требования, поскольку страна может находиться на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Квон Док Чхоля.

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Данное заявление он сделал 4 апреля в ходе брифинга в Сеуле.

Министр напомнил, что на протяжении прошлой недели число выявленных случаев заражения коронавирусом превышало отметку 500 человек в день, а коэффициент воспроизводства вируса превысил единицу.

Коэффициент воспроизводства вируса показывает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, это означает, что вирус распространяется с ростом количества больных.

Квон Док Чхоль предупредил, что, в случае сохранения нынешней ситуации, правительству придётся повысить уровень социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в стране выявили 473 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 105 752.

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