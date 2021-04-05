Кызыл, , 11:06 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 27 марта по 2 апреля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, прирост сохранился на уровне предыдущей недели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«За неделю в Кызыле зарегистрировано 2 случая, в Бай-Тайгинском кожууне — 1 (на предыдущей неделе не было случаев заболевания), Тандинском — 2, с ростом на 2, Чеди-Хольском — 4, с ростом на 3 случая», — отметили в минздраве.

Таким образом, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 15 769. Выздоровели к настоящему моменту 14 966 человек. скончались двести человек.

На лечении остаются 42 пациента, из них 11 находятся в тяжёлом состоянии. Свободный коечный фонд составил 56,3%.