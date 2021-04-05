Кострома, 5 апреля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Костроме в результате столкновения иномарки и автомобиля реанимации пострадали три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Костромской области.

Артём Изюмов ДТП

Инцидент произошёл в 11 часов 45 минут 4 апреля на перекрёстке улиц Индустриальной и Кинешемского шоссе. Автомобиль реанимации с пациентом направлялся в Центральную районную больницу, автомобиль «Kia Optima» двигался по улице Индустриальной в сторону посёлкаФанерник.

В результате столкновения пострадали трое человек — 63-летний водитель реанимации, 33-летний водитель иномарки и его пассажир. Всем мужчинам назначили амбулаторное лечение. Пациент, ехавший в медицинском автомобиле, не пострадал.

По поводу аварии назначена проверка. Окончательный ответ о причинах столкновения и виновниках ДТП дадут автоинспекторы.