Москва, , 11:05 — REGNUM Альтернативы SWIFT — это уже технологическая реальность, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Системы распределенной верификации на базе блокчейн и сотен дата-центров используются для многих коммерческих целей.

Применить их для верификации финансовых расчетов означает всего лишь встроить их в официальные банковское модели. Пока они используются для рынка криптовалют в этом смысле.

А вот факт того, что об этом говорит МИД, а не ЦБ — это сигнал западным коллегам о том, что играть с отключением России от SWIFT бессмысленно.

Есть наша система внутрироссийских расчетов «МИР», а обеспечить международные расчеты можно как раз через эти альтернативы SWIFT.

В конце концов, SWIFT — это лишь коммерческий оператор. Хотят его разорить? Пожалуйста», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться альтернативная системе обмена банковской информацией и совершения платежей SWIFT платёжная система, которую создадут на новой технологической основе.

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