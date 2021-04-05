Таллин, , 11:05 — REGNUM В ходе массовой вакцинации в прошедшие пасхальные выходные (2−4 апреля) в Эстонии прививку от коронавирусной инфекции получили 17 022 человека. Об этом сообщили в Департаменте здоровья Эстонии, отметив, что это рекордное число вакцинированных за такое время.

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Подавляющее большинство (11 337 человек) получивших вакцину в выходные были людьми в возрасте 60 лет и старше. Лидером вакцинации традиционно стал Таллин — 5114 человек.

В Эстонии ожидается поставка 27 000 доз вакцины Pfizer. С конца декабря 2020 года как минимум первую дозу вакцины в Эстонии получили более 227 000 человек, из которых у 68 781 вакцинация завершена, то есть они получили обе дозы вакцины.

Таким образом, среди взрослого населения к 5 апреля как минимум одной дозой вакцины иммунизирован 21%, среди людей старше 70 охват вакцинацией достиг 42%, а среди людей старше 80 лет — 45%.