Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 апреля сообщается на сайте организации.

Российский форвард в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) забросил одну шайбу и отдал 2 результативные передачи. В активе спортмена — 725 голов за карьеру в НХЛ.

Первой звездой стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. В матче против «Даллас Старз» (1:0) он отразил 28 бросков и оформил шат-аут.

В тройку лучших игроков дня вошел и защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чичран.