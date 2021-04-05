* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кисловодск, Ставропольский край, 5 апреля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Одной из задержанных в Кисловодске членов террористической ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившей теракты на территории Ставропольского края, была девушка.

Muminah billah Женщина в чёрном

На видеокамеру она дала признательные показания в участии в деятельности ячейки и сообщила, что ее соратник планировал устроить взрыв в полицейском участке, на который он ходит отмечаться, так как имеет судимость. Участница преступной группы также подтвердила, что теракт должен был быть совершен 5 апреля, а ее наставник планировал стать шахидом, он сам изготовил для этого СВУ.

Задержанная также показала, что с ней проводились беседы, предоставлялись для прослушивания лекции о ведении джихада для борьбы с кяфирами (неверными).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кисловодске сотрудники ФСБ и МВД задержали группу членов ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты на Ставрополье. Один из них — гражданин РФ 1996 года рождения — планировал нападения на сотрудников правоохранительных органов. Трое его сообщников подозреваются в канале финансирования боевиков в Сирии.

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