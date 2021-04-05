Москва, , 11:18 — REGNUM Работа соцсети Twitter на российской территории не будет заблокирована полностью, однако ограничение трафика продлится до 15 мая. Такое решение принял Роскомнадзор, сообщает 5 апреля пресс-служба ведомства.

Twitter Jennie

Роскомнадзор принял во внимание, что компания Twitter впервые изменила принципы и скорости работы собственной службы модерации на территории РФ и удалила существенную часть запрещённого контента. Потому в ведомстве решили не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети.

Отмечается, что Twitter стал быстрее удалять запрещённые в России материалы. После 10 марта удалено почти 1,9 тыс. из 3,1 тыс. материалов, не удалявшихся с 2017 года. Это публикации с детской порнографией, о наркотиках и суицидах.

Из 650 новых ссылок на запрещённый контент удалено 580, в среднем — за 81 час. По российским законам, соцсети должны удалять такие материалы в течение суток с момента получения уведомления.

Ведомство разъяснило представителям соцсети, что скорость удаления нужно повысить, а также выполнить все нормы, предписанные властями РФ. Тогда Роскомнадзор отменит меры по замедлению трафика.

Читайте также: В Роскомнадзоре пригрозили Twitter полной блокировкой в России