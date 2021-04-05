Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM Специалисты лаборатории анализа воды «Ион», расположенной в научном парке МГУ имени Ломоносова, признали воду из Ростова-на-Дону опасной для здоровья. Это следует из заключения, выданного заказчику — депутату Ростовской-на-Дону городской думы Петру Пятибратову (ЛДПР).

Некачественная вода AVRS

«Я сделал забор воды в Ростове-на-Дону с целью провести экспертизу. К сожалению, результат был очевиден — вода полна примесей, вредных для здоровья. Хочу обратить внимание, воду мы брали более или менее прозрачную. Хотя во многих местах города из крана течёт вода с насыщенным коричневым цветом и жутким запахом. Итог — вода не соответствует СанПиН», — написал народный избранник в Instagram.

Пятибратов приложил документ, в котором сказано:

«Проба воды по исследованным покзаателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.107 4−01. Отклонение по следующим параметрам: мутность, жёсткость общая».

ИА REGNUM сообщало, что ранее Роспотребнадзор не нашёл отклонений от санитарных норм в водопроводной воде. Однако депутат считает, что ростовские специалисты боятся давать реальную картину по качеству воды.

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