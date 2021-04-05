Палермо, Италия, , 11:01 — REGNUM В аэропорту Палермо задержан один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза ностра» («Наше дело») Джузеппе Кальварузо, пишет 5 апреля газета La Repubblica.

Вместе с Кальварузо, прибывшим на Сицилию из Бразилии, задержаны еще четыре человека. Все задержанные лица считаются участниками мафии клана Пальярелли.

Пальярелли — это район в юго-восточной части Палермо. По данным La Repubblica, Джузеппе Кальварузо, после выхода из тюрьмы в 2016 году, занимался бизнесом с предпринимателями из Сингапура.

Кальварузо занял место главы мафиозного клана Сеттимо Минео после ареста последнего в 2018 году.

Напомним, в 2018 году полиция Италии в ходе спецоперации задержала в Палермо 45 членов мафии «Коза ностра». Среди задержанных оказался предполагаемый глава мафии Сеттимо Минео.

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