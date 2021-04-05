Донецк, 5 апреля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Возможность проведения Украиной полномасштабной атаки на Донбасс не исключил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он заявил об этом 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

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«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин.

При этом ранее глава ДНР отметил, что в республике рассматривают все возможные сценарии развития ситуации на фоне обострения в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина в течение последних семи лет выступает «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО.