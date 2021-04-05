Якутск, , 11:01 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Верхневилюйского района, который признан виновным в совершении 12 эпизодов преступлений сексуального характера, с применением насилия к своей несовершеннолетней дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Следствием и в суде установлено, что подсудимый с апреля 2017 по сентябрь 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Он пользовался отсутствием дома и в своём автомобиле посторонних лиц и совершал преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На момент первого эпизода девочке было шесть лет.

В сентябре 2020 года, когда подсудимый в очередной раз явился домой в пьяном виде и попытался подойти к дочери с преступными намерениями, девочка дождалась прихода матери с работы и рассказала ей о нежелании проживать с отцом и о совершенных им деяниях.

Женщина вместе с детьми ушла к родственникам, при этом вызвала полицию. Отец-педофил был задержан. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у его наличие гетеросексуальной педофилии.

На первоначальном этапе следствия он признал вину, но позже отказался от показаний. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора.

Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении сексуального насилия над собственной несовершеннолетней дочерью.