Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM В Бурятии пользуется интернетом 89,4% населения. Из них 39,5% через всемирную сеть покупают товары и услуги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

По словам руководителя службы статистики Александра Сарапова, вовлечённость населения республики в информационные технологии растёт с каждым годом. Если в 2015 году почти треть жителей Бурятии не пользовалась интернетом, то в 2019 таковых осталось лишь 10,4%.

«Данный показатель лучше общего показателя по Дальневосточному округу на 2,4% и по Российской Федерации на 0,8%», — отметил руководитель Бурятстата.

При этом две трети из тех, кто не пользуется сетью делает это из-за отсутствия необходимости и интереса. Каждый пятый не подключается к сети из-за высоких затрат, а 4,5% — по соображениям безопасности.