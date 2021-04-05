Вашингтон, 5 апреля 2021, 10:58 — REGNUM Сенатор-республиканец Рой Блант заявил 4 апреля о необходимости убрать окружающий здание Капитолия забор, сообщает The Hill.
С таким заявлением он выступил на фоне произошедшего 2 апреля нападения на Капитолий: злоумышленник врезался на автомобиле в двух полицейских, дежуривших у здания Конгресса США. Один из сотрудников правоохранительных органов, которому преступник нанес также и ножевые ранения, скончался. Нападавший был застрелен огнем других полицейских.
По словам сенатора, Капитолий должен быть безопасным, но в то же время «настолько свободным, насколько это возможно».
Ограждение вокруг Капитолия появилось после беспорядков 6 января. Тогда предполагаемые сторонники бывшего президента Дональда Трампа устроили погром в здании законодательной власти США в знак протеста против Конгресса, удостоверяющего голоса коллегии выборщиков, которые подтвердили, что президент Байден победил на президентских выборах 2020 года.