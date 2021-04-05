Нью-Дели, 5 апреля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Свыше 20 индийских военнослужащих погибли в столкновении с группой боевиков-маоистов в штате Чхаттисгарх 27 марта, ещё более 30 получили ранения. Об этом сообщает 5 апреля газета The Times of India.

U.S. Army Индийский солдат

По данным местных властей, подразделение сил безопасности, попавшее в засаду в джунглях в районе Биджапур, потеряло убитыми 23 человека. Ещё 33 бойца ранены. Прежде сообщалось о 22 погибших и 31 раненом.

Попавшие в окружение спецназовцы вели ожесточенный бой. В их числе были бойцы элитного спецподразделения КОБРА (CoBRA). Около 400 боевиков обстреливали их из миномётов и автоматов. До 28 марта силовики держались без подкрепления, их противники маоисты потеряли 12 человек убитыми и 16 ранеными.

Маоисты или наксалиты действуют в Индии с 1960-х годов. Их боевики скрываются в джунглях, нападают на селения, госслужащих и полицейских.