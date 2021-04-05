Южно-Сахалинск, , 10:56 — REGNUM На Сахалине от коронавируса привились уже 40 тыс. человек. Более 30 тыс. жителей островного региона получили обе дозы вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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В понедельник, 5 апреля, выездная бригада Корсаковской ЦРБ вакцинировала сотрудников оздоровительного центра «Лесное озеро». Коллектив лагеря готовится к летней смене и ввиду его удалённости принял решение привиться на рабочем месте.

Вакцину от коронавируса получили 30 сотрудников «Лесного озера».

«При выездной форме мы заранее проговариваем, сколько человек нужно будет привить. Соответственно, на предприятие мы берем то количество доз, которое было запланировано. Это важно, поскольку необходимо соблюсти холодовую цепь», — пояснил главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию сначала прививочной кампании от коронавируса уже поступило 100 912 доз вакцины.