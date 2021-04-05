Абакан, , 10:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии в Хакасии выявили 21 923 носителя коронавируса. Выздоровели 21 173 человека — 96,5% от числа заразившихся.

На сегодняшний день в республике лечение в стационарах проходят 88 ковид-пациентов, в том числе 21 человек — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены два человека.

Напомним, 4 апреля в Хакасии коронавирус выявили у 14 человек, выздоровели два ковид-пациента.

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