Элиста, , 10:52 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 5 апреля.

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С начала пандемии не смогли победить коронавирус 318 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что общее число случаев заражения в республике достигло почти 20,1 тыс. человек.

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