Москва, 5 апреля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Нефть 2 апреля торговалась в тесном диапазоне и закрылась во флэте, как, впрочем, и многие другие активы, оказавшиеся под влиянием тонких торгов из-за католической Страстной пятницы, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

«Новая неделя началась со снижения Brent, которое пока выглядит умеренным — перед открытием торгов в Европе фьючерсы тестируют отметку $64 за баррель.

Трейдеры продолжают переваривать итоги заседания ОПЕК+. Альянс решился на увеличение добычи, но этот шаг не надавил на цены, поскольку сам по себе факт послабления ограничений говорит о растущей уверенности экспортеров в восстановлении спроса.

Во-вторых, наращивание производства оказалось весьма консервативным. При этом росту цен сейчас препятствует возобновление локдаунов в Европе, которое заставляет сомневаться в том, что прогнозы роста потребления оправдаются.

Пока на рынке присутствует такая неопределенность, бычий потенциал Brent будет оставаться ограниченным. Диапазонная торговля, скорее всего, продолжится на предстоящей неделе, но на краткосрочных графиках не исключены новые приступы волатильности.

В верхней части графика в центре внимания остается двадцатидневная скользящая средняя в районе $65,30, которая выступает в роли сопротивления с момента обвала 18 марта. Пока эта отметка ограничивает рост, понижательные риски сохраняются», — считает эксперт.

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