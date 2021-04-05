Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Санкт-Петербург освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное психиатрическое лечение Николая Тихонова, который летом 2020 года в своей квартире зарубил топором жену, а затем расчленил ее тело и по частям выбросил его на улицу через окно. Об этом решении суда 5 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, расчлененное тело женщины обнаружили прохожие в ночь на 27 июля у дома 15/1 по проспекту Художников в Выборгском районе Петербурга. Как установило следствие, убитой оказалась 24-летняя местная жительница. В тот день между ней и ее супругом, с которым они разводились, произошла ссора. Женщина заявила, что после развода оставит их общую дочь себе.

В результате мужчина набросился на супругу с топором, не менее пяти раз ударил им ее по голове, а после расчленил тело. Конечности и голову он сложил в чемодан, а туловище выбросил на улицу через окно. Как уточнили в суде, от тела он планировал избавиться, закопав его в лесу.

«Суд освободил Тихонова от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в ОПС.

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