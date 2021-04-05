Элиста, , 10:49 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки заразились коронавирусом 20 человек, сообщает региональный оперштаб 5 апреля.

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В настоящее время на стационарном лечении находятся 277 пациентов с COVID-19, десять из них — в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 760 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 098 жителей Калмыкии. Выздоровели 19 211 человек.

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