Москва, , 10:47 — REGNUM В начале недели 5 апреля рубль находится под некоторым давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Причины этого, прежде всего, — усиление геополитической напряженности в связи с обострением ситуации вокруг Донбасса. Кроме того, вышедший 2 апреля сильный отчёт по занятости в США улучшил позиции доллара на мировом валютном рынке.

Небольшое снижение наблюдается 5 апреля в ценах нефти, которые опустились ниже $64 за баррель Brent.

Однако ослабление рубля ограничено общим умеренно позитивным настроем инвесторов по отношению к рисковым активам. Сдерживает укрепление доллара к рублю и то, что котировки находятся в районе 76,60 руб./доллар — близко к сильным техническим уровням максимумов года.

Особенность дня 5 апреля в том, что во многих странах продолжается празднование Пасхи, торги на внешних рынках снижены по объёмам. В таких условиях, с одной стороны, при отсутствии значимых событий движение котировок невысоко по амплитуде.

Однако в случае появления внезапных важных новостей, что возможно в напряжённой обстановке, динамика способна быть резкой.

Если их не последует, вероятен отход доллара вниз в течение дня. Поэтому актуальный коридор на понедельник — 76,10−76,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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