Новотроицк, Оренбургская область, , 10:50 — REGNUM После серьезной коммунальной аварии на очистных сооружениях Новотроицка Оренбургской области руководитель ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья» Александр Волков намерен обратиться в Генпрокуратуру и Следственный Комитет РФ, сообщают СМИ.

Волков считает, что ситуация, сложившаяся вокруг объектов водоснабжения и водоотведения, могла спровоцировать ЧП. Договор аренды объектов коммунального хозяйства между мэрией города и ООО «УКХ» истек два года назад. Несмотря на необходимость новые торги не проводились. Объектами продолжала управлять прежняя компания. Оплата за инфраструктуру вносилась фиксировано, без ежегодной индексации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Новотроицке вышла из строя центральная фекальная насосная станция, что привело к отключению водоснабжения во всем городе. Был введен режим ЧС.

По данным МУП «Управление коммунального хозяйства», фекальная насосная станция не модернизировалась 46 лет, отмечает портал ural56.ru.

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