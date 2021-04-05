Москва, , 10:46 — REGNUM Завершился набор добровольцев для московской части испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 5 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», — сказала она.

По словам заместителя мэра, из 6 тысяч добровольцев, которые примут участие в международном исследовании, половина приходится на Москву. И эти 3 тыс. человек в городе уже найдены, прошли предварительный осмотр и получили инъекцию.

Ракова добавила, что планируется к концу лета начать клинические испытания препарата. При этом начальные стадии испытаний уже проведены.